Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen. Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!

Die neue Version des Stücks erscheint am Freitag, dem 21. Oktober, auf ihrem neuen Album "Ich bin zurück". Sie habe in der neuen Version auch ganz bewusst einen Refrain in Russisch gesungen, weil diese Sprache auch die Ukrainer verstehen. "Es ist auch ein kleines Geschenk an alle Geflüchteten, die hier unterkommen."