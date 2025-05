Im Gespräch mit dem Portal schlagerpuls.com hat Sängerin Nicole zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Eurovision Song Contest Stellung bezogen. Zwar sei sie immer noch treue Zuschauerin des Formats, allerdings sieht sie einige Veränderungen bzw. Neuerungen als sehr ungünstig an: "Einmal infiziert, immer infiziert, wobei ich mich immer wieder ertappe, dass ich um halb zwei gähnend auf die Uhr schaue und denke: ‚Wann ist es denn vorbei?‘ Früher wusstest Du um 23 Uhr, wer der Sieger ist. Das weißt du heute nicht mehr. Es sind ja auch immer mehr. Wir waren damals 18 Länder, jetzt sind es 28 […] Und es geht nur noch zu, wie am Fließband", so Nicole im Schlagerpuls-Interview.