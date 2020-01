Gespannt sein kann man auf jeden Fall. Aus der Feder des Kärnteners stammt zum Beispiel der Hit "Ein Stern" (... der deinen Namen trägt). Bevor der Titel so richtig Erfolge feiern konnte, dauerte es jedoch eine ganze Weile. Geschrieben und komponiert hat ihn Nik P. 1998 für den Grand Prix des Schlagers in Österreich. Schlagersänger Michael Stern interpretierte "Ein Stern" und kam auf den zehnten Platz. 2007 wurde der Song in der Version von DJ Ötzi mit Nik P. als erste Single aus DJ Ötzis Album "Sternstunden" veröffentlicht und erreichte Platz eins in den deutschen und österreichischen Charts sowie Platz zwei in der Schweizer Hitparade. Für über 450.000 verkaufte Exemplare wurde der Song in Deutschland mit dreifach Gold augezeichnet.

2017 wurde Nik P. gemeinsam mit DJ Ötzi bei den Amadeus Awards in der Kategorie Schlager augezeichnet.