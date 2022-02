Seit vier Jahren ist Nik P. mit Karin glücklich. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

In seinem Album "Seelenrausch", das Nik P. im Sommer vorigen Jahres veröffentlichte, klingen in vielen Liedern nachdenkliche Töne an. Auch in seinen Social-Media-Posts spielt der Musiker immer wieder auf die Vergänglichkeit des Lebens an. So postete er zum Jahreswechsel den Spruch: "Schwelge nicht in der Vergangenheit, konzentriere dich auf die Gegenwart und die Zukunft." Die Texte von Nik P. waren schon immer etwas nachdenklich, wie der Autor Nik P. selbst. Der Grund dafür liegt in seiner Kindheit, denn Nik P. hat als Neunjähriger seine Mutter verloren.



Sein bekanntester Song ist sein 1998 komponiertes Lied "Ein Stern ... (der deinen Namen trägt)". Für diesen Hit wurde Nik P. mit zehnfach Gold für über eine Million verkaufter Singles ausgezeichnet, 2007 erhielt er dafür den Echo.