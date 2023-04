Nik P. Ende der 90er in seinem Studio. Bildrechte: IMAGO / APress

Im exklusiven Interview mit "Meine Schlagerwelt" verriet Nik, dass es gerade am Anfang seiner Karriere einige Diskussionen mit seiner Plattenfirma gegeben habe: "Nach dem dritten, vierten Album war der Return of Investment, was viele Manager gerne in den Mund nehmen, nicht der, den er erwartet hat. Es lief ganz gut, aber da war wirklich die Diskussion im Raum: Machen wir weiter oder nicht?" Der Return on Investment (deutsch: Rendite einer Investition) sollte jedoch bald sehr viel besser ausfallen. So erzählt Nik P. weiter: