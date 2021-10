Ich empfinde das als Mord. Das kann man nicht einfach so durchgehen lassen, dass Tiere einfach abgeschlachtet werden aus irgendwelchen Brauchtümern und dazu noch diese Masse. Das verstehe ich einfach nicht. Ich sehe den Sinn darin nicht, warum man Lebewesen so etwas antun muss.

Der Schlagerstar berichtete weiter, der Anblick dieser Bilder seien ihm sehr ans Herz und ans Gemüt gegangen und er habe Tränen in den Augen gehabt. Deshalb habe er sich auch dazu entschlossen etwas zu posten: "Das tut mir weh und ich muss darauf reagieren. Ich kann das nicht einfach so an mir vorbeigehen lassen. Da nutze ich natürlich auch meine Popularität, um zu sagen: Leute, das ist nicht richtig. Das geht nicht. Das ist falsch."