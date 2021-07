"Meine Kindheit war anfangs recht lustig. Wir hatten Spaß wie alle anderen Kinder. Bis zum Tod der Mutter, dann hat sich alles verändert. Die Mutter war der Fels in der Familie." Mit diesen emotionalen Worten äußert sich Sänger Nik P. im Gespräch mit Moderator René Kindermann in der Sendung "MDR um 4" über seine Kindheit.

Das Album "Seelenrausch" von Nik P. erscheint am 2. Juli. Bildrechte: We Love Music / Universal Music

Es ist selten, dass Nik P. so offen über seine Vergangenheit spricht. Doch er verarbeitet sein Leben auch in seiner Musik. Gerade seine Single "Wer teilt die Farben aus" vom neuen Album "Seelenrausch" hat einen emotionalen Bezug zu seiner eigenen Vergangenheit. Auch wenn es im Schlager häufig eher um leichte Themen und Lebensfreude geht, sei es ihm ein Anliegen gewesen, auch solche Botschaften im Schlager vermitteln zu können.



Nik P., der mit vollem Namen Nikolaus Presnik heißt, will seinen Fans mit diesem Song auch etwas mit auf den Weg geben: "Auch wenn die Schicksalsschläge sehr hart sind. Irgendwann muss die Trauer vorbei gehen und man muss in die Zukunft und auf sein eigenes Leben schauen."