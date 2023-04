Die 25-jährige Geschichte des Nik P.-Riesenhits "Ein Stern" ist gespickt mit Erfolgen und Ehrungen. Bereits 52 Interpreten coverten laut Nik den Song, er wurde in 14 Sprachen übersetzt. 2007 dann die größte Ehrung: "Ein Stern" setzte sich beim Echo 2007 als bester internationaler Song gegen große Konkurrenz von Megastars wie Justin Timberlake und Rihanna durch. Egal ob am Ballermann, bei Après-Ski-Partys, Hochzeiten oder sogar bei Beerdigungen: Es gibt wohl kaum einen Song, der Menschen in so vielen Situationen positive Energie spendet.