Nik P.: Ich hatte eine Operation. Es war eine Bandscheibenabsplitterung , wo Splitter in einen Nervenkanal gefallen sind, die rausgeholt werden mussten. Es war heavy, aber es geht schon wieder. Ich komme ja gerade von den Malediven. Da hatte ich Zeit, mich wieder zu regenerieren. Es geht bergauf, Gott sei Dank.

Meine Schlagerwelt: Was hat dir körperlich am meisten zu schaffen gemacht?

Nik P.: Dass ich mich nicht bewegen konnte. Dass man total eingeschränkt ist. Der rechte Fuß war über Nacht wie weg, den spürte ich nicht mehr. Ich hatte höllische Schmerzen und wurde am nächsten Tag direkt operiert. Das musste schnell gehen. Das war der 13. Oktober und seitdem kämpfe ich mich wieder zurück in die Vitalität, die ich vorher hatte.

Meine Schlagerwelt: Konntest du stattdessen die Zeit in der Sonne auf den Malediven genießen?

Nik P.: Es war für mich eher ein Rückkehren in die Vitalität. Ich war jeden Tag im Fitnesscenter. Ich war auf dem Ergometer, bin eine halbe Stunde Rad gefahren. Ich hab die Übungen gemacht, die mein Praktiker verordnet hat: Bauch- und Rückenmuskulatur aufbauen, damit die Bandscheiben entlastet werden. Das hat mir gut getan. Auch die Wärme hat mir gut getan. Seit dem Urlaub bin ich wieder Medikamentenfrei, das heißt, ich brauche keine Schmerzmittel mehr. Gott sei Dank.

Nik P.: Natürlich, die fehlt nie. Die muss dabei sein. Ich hab natürlich auch wieder Songs geschrieben. Ich sitze dann da unter den Palmen im Schatten. Meine Frau ist eher der Sonnenmensch, ich bin eher Schattenmensch. Ich wollte einfach aktiv sein und wieder die Leidenschaft Musik zu schreiben und auch den Spaß daran aufleben lassen. Die Schmerzen hatten das ganze physisch und psychisch ein bisschen in den Boden gedrückt.

Meine Schlagerwelt: Was werden wir denn neben den neuen Songs dieses Jahr von dir sehen, hören und erleben?

Nik P.: Es kommt eine Single nach der anderen bis zum Album im Herbst. Es gibt die große 25-Jahre-Nik P.-Tour. Ich stehe mittlerweile als Nik P. 25 Jahre auf der Bühne. Ich habe da doch ein paar Songs geschrieben, die die Menschen bewegt haben. Damit möchte ich Ende des Jahres auf Tour gehen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und mein Symphonic-Projekt, das ich ja vor 2 Jahren angefangen habe, das möchte ich weitermachen. Das ist am 3. November 2023 wieder im Festspielhaus Salzburg. Wir waren schon dreimal ausverkauft und die Karten verkaufen sich wie warme Semmeln. Mich freut es wahnsinnig, dass dieses symphonische Projekt so ankommt.