"Die letzte Nacht hat wieder Spuren hinterlassen in meinem Gesicht." So fängt Nik P. seine Videobotschaft auf Facebook an, die Bademantelkapuze tief in sein Gesicht gezogen. Man könnte meinen, da hat es jemand ordentlich krachen lassen. Doch weit gefehlt, denn Nik P. meint die Spuren harter Arbeit.