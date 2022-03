Bereits zu Beginn seiner Show sendete Ross Antony eine klare Botschaft hinaus in die Welt und sprach wohl allen Schlagerfans aus dem Herzen: "Wir alle hier stehen für ein Leben in Frieden und Freiheit. Wir geben Hass und Gewalt keinen Platz."

Mit diesen deutlichen Worten versuchte er auf die Situation in der Ukraine aufmerksam machen. Vielen Schlagerfans gehen die Bilder von dort wohl auch kaum aus dem Kopf und dennoch sehnen sich viele einfach nach etwas Leichtigkeit in diesen schweren Zeiten. Deshalb betonte Ross Antony nach seinen starken Worten, dass man das Publikum mit der Show "auf andere Gedanken bringen" wolle. Stars wie Fantasy , Francine Jordi , Semino Rossi und Marie Reim sorgten dann auch schnell wieder für ausgelassene Stimmung auf der Showbühne.

Ross Antonys letzter Gast jedoch sorgte dann noch einmal für Gänsehaut. Nik P. rührte mit seinem Song "Frieden" alle Fans und Kollegen im Studio beinahe zu Tränen. Bei seinen Konzerten gehört der Titel von 2003 zu seinem Standard-Repertoire, im TV hat er ihn jedoch bisher selten gespielt. An Aktualität hat der Song über die Jahre nie eingebüßt, verriet uns der Sänger nach seinem Auftritt im Interview.

Es ist erschreckend, dass der Song immer irgendwo aktuell ist auf unserer Welt. [...] Ich muss ganz ehrlich sagen, es berührt mich sehr momentan auf der Bühne zu stehen und diesen Song zu singen, weil was gerade passiert so nah bei uns ist.

Dass er mit seinen Gefühen nicht allein ist, hat man während seines Auftrittes deutlich sehen können. Alle Stars des Abends standen hinter ihm auf der Bühne und waren sichtlich bewegt. Sie stärkten dem Sänger somit den Rücken und sendeten die Botschaft: Wir Schlagerstars stehen zusammen für den Frieden!



Aber auch das anwesende Publikum war gerührt und unterstütze Nik P. mit einem Lichtermeer. Emotionen gehören bei diesem Titel immer dazu, sagte uns der 59-Jährige, sowohl beim Publikum als auch bei ihm: "Es gibt Menschen, die fangen an zu weinen bei diesem Song und ich muss mich auch immer zusammenreißen, weil ich da ganz persönliche Gedanken mit einbringe." Er denkt dabei vor allem an seinen Vater, der beide Weltkriege miterlebt hat. Dass das Thema Krieg jetzt wieder so nah ist, lässt den österreichsichen Musiker emotional werden: