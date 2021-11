Er war sein "ganz großes Vorbild" Nik P. trauert um seinen Ziehvater

"In ewiger Dankbarkeit", stand am Ende von Nik P.s emotionalem Facebook-Posting und man wusste sofort: Der Sänger trauert um einen ganz besonderen Menschen. Am Abend des 16. November verstarb Lorenz Wilplinger, der Ziehvater von Nik P.. Entsprechend emotional waren auch die Worte des Sängers: