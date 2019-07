Es war einer der großen emotionalen Momente der diesjährigen Starnacht am Wörthersee , als DJ Ötzi anlässlich seines 20. Bühnenjubiläums seinen großen Hit "Ein Stern (...der deinen Namen trägt)" anstimmte und die gesamte Arena mitsang. Der Song allerdings stammt gar nicht aus der Feder des sympathischen Tirolers. Sein Kollege Nikolaus Presnik, besser bekannt als Nik P. , mit dem er den Song 2007 heraus brachte, hatte die Idee zu dem Ohrwurm bereits vor 30 Jahren.

Grund genug für Nik P., auf seinen größten Hit zurückzuschauen. Der Österreicher nimmt seine Fans in einem extra produzierten Video auf seiner Facebook-Seite mit an den Ort, wo er vor drei Jahrzehnten die Idee für das Lied hatte. Die Eingebung kam ihm am wunderschönen Wörthersee um 2 Uhr Nachts, als er dort mit seinem "Schatzerl" unterwegs war.