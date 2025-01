Einen flotten Spruch hat Nino zum Video natürlich auch parat: "Katzumoto in tha house" schreibt er zu dem Video. Ob das der Name für den neuen Nachwuchs sein soll, lässt er allerdings offen.

Die kleinen Mietzen werden in guter Gesellschaft sein: Auf seinem Hof im Allgäu hält Nino neben der Katzenmama auch noch weitere Katzen, mehrere Hunde sowie einige Pferde. Für die Neugeborenen wird es also einiges zu entdecken geben! Was für ein Katzenleben - wahrlich "jenseits von Eden"!