Drei Anläufe habe er gebraucht, nun hat es geklappt: Das Buch-Projekt verfolgt Nino de Angelo also schon länger. Vor kurzem veröffentlichte er mit "Gesegnet und verflucht" sein neues Album, er bezeichnet es auch als seine "Audio-Biografie" . Demnächst wird es den Blick auf Nino de Angelos Leben auch in Buchform geben.

Ich habe schon zweimal vorher versucht, ein Buch zu schreiben. Aber das war dann so, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Da hat die Konstellation auch nicht richtig gestimmt und da war viel zu viel Blödsinn drin. Irgendwie auch zu viel Skandalträchtiges.

Ob gescheiterte Ehen oder gefloppte Alben, Nino de Angelo hat schon Einiges mitgemacht. Eines zeichnet ihn jedoch besonders aus: Er kam immer wieder zurück. In "Gesegnet und verflucht", was am 23. März erscheinen soll, blickt er nun auf sein bewegtes Leben zurück und gibt seinen Fans Ratschläge mit auf den Weg. "Die 10 wichtigsten Tipps, um nicht vor die Hunde zu gehen", prangt auf dem Buchcover.