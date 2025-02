Vor zwei Jahren hatte Nino de Angelo die Hochzeit mit seiner Simone an seinem 60. Geburtstag am 18. Dezember in Las Vegas geplant. Für 2025 steht ein solcher Wunsch jedoch nicht mehr auf dem Plan des Sängers.

Ehe Nummer 1:

Domenico Gerhard Gorgoglione, so der bürgerliche Name von Nino de Angelo, heiratet am 15. Dezember 1986 im Alter von 22 Jahren seine langjährige Freundin Judith auf dem Kölner Standesamt. 1988 bekommt das Paar eine Tochter, 1991 einen Sohn. Die Ehe wird im Jahr 2000 geschieden.

Ehe Nummer 2:

2003 heiratet der Musiker ein zweites Mal. Der inzwischen 40-Jährige hat sich in die 25 Jahre alte Schauspielerin Michaela verliebt und führt sie zum Traualtar. Die Ehe wird 2006 geschieden.