Nino de Angelo wäre schon einmal fast am Erfolgsdruck zerbrochen. Nach seinem Mega-Hit "Jenseits von Eden" erlebte er in den späten 80er und den 90er Jahren auch schwierige Zeiten.

Wenige Monate nach dem angekündigten Karriere-Ende folgte der "Rücktritt vom Rücktritt". Dazu, wie er zu dieser Entscheidung kam, sagte er: "Ich habe mich selbst betrachtet und gesagt: 'Mensch, du bist so ein energiegeladener Junge und du hast noch so viel, was du erzählen möchtest und noch so viel Musik, die du schreiben möchtest.' Und deswegen habe ich den Rückzug vom Rücktritt gemacht."