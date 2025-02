Nino de Angelo führte jahrelang eine On-Off-Beziehung - nicht mit seiner Freundin, sondern mit dem Alkohol. Immer wieder thematisierte der Sänger in den letzten Jahren seine Verbindung zum Alkohol. Mal sagte er sich ganz los, dann beichtete er, dass er doch wieder trinke - aber in Maßen. Nun verriet der 61-Jährige in einem Interview mit der BILD, warum er seinen Alkohol- und Drogen-Konsum gut kontrollieren könne: Dank seiner Frau. Sie sei die wichtigste Säule in seinem Leben.