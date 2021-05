Mit dem Album "Jenseits von Eden" und dem gleichnamigen Song hatte Nino de Angelo Mitte der 80er Jahre seine erfolgreichste Zeit. Der Titel wurde in mehrere Sprachen übersetzt und wurde zum Megahit. Doch trotz vieler weiterer Songs und Alben - so richtig anknüpfen konnte der Sänger mit den italienischen Wurzeln an diesen Erfolg nie. Bis zu diesem Jahr. Schuld daran war auch, dass er zu viel auf andere und zu wenig auf sich selbst gehört hat. Bei "Gesegnet und Verflucht" hingegen, habe er sich aber vorgenommen, etwas zu machen, was seiner Vorstellung entspricht, ohne dass ihm jemand reinspricht. "Ich hätte das eigentlich früher machen sollen", sagt der Musiker dazu. Zum neuen Nino-Sound kam auch ein neuer Look: Lederjacke und Tattoos - passend zum etwas düsteren Sound, den er nun anschlägt.