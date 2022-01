"Mich hat's jetzt auch erwischt" , sagt Nino de Angelo am Montagnachmittag in seiner Instagram-Story. Seinen knapp 26.000 Followern teilt der Sänger so mit, dass er sich mit dem Corona-Virus infiziert hat und klingt dabei doch ungewohnt besorgt. "Das wollte ich wirklich tunlichst vermeiden, aber dieses Omikron flutscht einfach überall durch" , so der 58-Jährige.

Tatsächlich ist der "Jenseits von Eden"-Sänger Nino de Angelo im Falle einer Corona-Infektion besonders gefährdet. Seit etwa fünf Jahren leidet er an der unheilbaren Lungenkrankheit COPD . Die Abkürzung steht für ‚chronic obstructive pulmonary disease‘. Übersetzt bedeutet das chronisch obstruktive Lungenerkrankung . Bei COPD kommt es zu einer Verengung der Atemwege, die mit fortschreitender Krankheit meist zunimmt. Die Krankheit äußert sich vor allem in Symptomen wie Husten und Atemnot. Im Endstadium von COPD kann häufig nur noch eines helfen: Eine Lungentransplantation. Dieser Weg war beispielsweise auch bei Schlagerstar Roland Kaiser unumgänglich. Einen solch schweren Eingriff l ehnt Nino de Angelo jedoch strikt ab.

Kurz vor seiner Erkrankung gab es gleich doppelten Grund zur Freude bei dem Sänger. Am Freitag erschien seine neue Single "An irgendetwas glauben", mit der er außerdem ankündigte, dass es von seinem Erfolgsalbum "Gesegnet und verflucht" am 11. Februar eine "Träumer-Edition" mit sechs neuen Songs geben wird. Das Album, welches erstmals im vergangenen Februar erschien, brachte Nino de Angelo am Freitag einen weiteren großen Erfolg ein: Er landete damit nämlich auf Platz 5 der Schlager-Jahrescharts 2021. Was für ein Erfolg!