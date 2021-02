Die Ehe scheint für den Interpreten von "Jenseits von Eden" dem Garten Eden zumindest sehr ähnlich zu sein. Ansonsten hätte der 57-Jährige wohl kaum Lust, zum fünften Mal vor den Traualtar zu treten. Nino de Angelo aber glaubt einfach an die Liebe. Im Interview mit Gala.de sagte der Sänger weiter, dass seine Braut, Simone, bereits seit drei Jahren seine größte Stütze sei. Bereits im vorigen Jahr sollte geheiratet werden, doch das sei wegen der Pandemie nicht möglich gewesen. Warum seine vier Ehen scheiterten, dafür hat der Sänger, zumindest für drei, eine Begründung.

Nach wie vor setze er auf die Ehe als Statement, mit dem Partner den Rest seines Lebens verbringen zu wollen, so der Sänger.

Nino de Angelo und seine Frau Judith. Bildrechte: imago images/United Archives

Domenico Gerhard Gorgoglione, so der bürgerliche Name von Nino de Angelo, heiratet am 15. Dezember 1986 im Alter von 22 Jahren seine langjährige Freundin Judith Coersmeier auf dem Kölner Standesamt. Die kirchliche Trauung folgt im August 1987. Im März 1988 wird Töchterchen Louisa-Marie geboren, drei Jahre später Söhnchen Luca Léon. Ende 1998 gibt Nino de Angelo die Trennung von seiner Frau Judith bekannt, im Jahr 2000 wird die Ehe geschieden.