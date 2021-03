Meine Schlagerwelt:

Nino, du hast im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass bei dir die Krankheit COPD diagnostiziert wurde. Das ist eine unheilbare Lungenkrankheit. Wie geht es dir denn aktuell damit?

Nino de Angelo:

Also ich kann mich momentan nicht beschweren. So eine Krankheit schreitet manchmal schnell und manchmal langsam voran. Bei mir sehr, sehr langsam und da bin ich wirklich glücklich.

Ich habe die Diagnose bekommen vor vier oder fünf Jahren. Das war 2016 kurz nach meiner Herz-Not-OP. Ich weiß noch, ich war danach in der Reha und habe wieder angefangen, Sport zu machen. Ich wollte mich wieder richtig fit machen und ich bekam einfach keine Kondition. Ich bin jedes Mal beim Training fast umgekippt, weil ich keine Luft bekommen hab. Und dann hab ich erst beim Kardiologen nochmal checken lassen, ob die alles richtig gemacht haben. Aber das war alles perfekt und er hat mir dann den Rat gegeben, mal zum Pneumologen zu gehen, also zum Lungenfacharzt. Und der hat dann diese Krankheit diagnostiziert.

Meine Schlagerwelt:

Wie hast du das aufgenommen?

Nino de Angelo:

Naja, ich war natürlich schon sehr schockiert. Der Arzt sagte: 'Sofort aufhören mit Rauchen, sofort hiermit aufhören und damit aufhören.' Und ich dachte: Oh mein Gott. Ich bin nun wirklich kein guter Aufhörer. Also ohne Rauchen und Trinken und nur noch gesund leben, ich glaube, da würde mir der Spaß im Leben echt abhanden kommen. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wofür ich lebe. Also ich brauche diese Genüsse.

Ich kann keine drei Songs hintereinander singen.

Ich sage immer: mach alles, was dir gut tut. Wenn es deiner Psyche gut tut und deinem Körper, dann kann es nicht schlecht für dich sein. Natürlich alles in Maßen. Seitdem ich die Diagnose hatte, wollte ich aber nichts mehr davon wissen. Ich habe gedacht, ich belaste mich jetzt damit gar nicht, aber du merkst es halt. Du merkst es auf der Bühne. Ich kann keine drei Songs hintereinander singen. Ich muss nach jedem Song mal eine Minute oder zwei Minuten reden, bis ich wieder Luft hab und dann gebe ich wieder Vollgas. Meine Songs sind auch nicht einfach zu singen, da brauche ich wirklich Power.

Meine Schlagerwelt:

Bei Roland Kaiser wurde ebenfalls COPD diagnostiziert und er hat ja damals eine Lungentransplantation durchführen lassen. Gibt's für dich so eine Option auch? Hast du da drüber nachgedacht?

Nino de Angelo:

Ich habe darüber nachgedacht und für mich gibt's diese Option nicht. Ich müsste ja auch erstmal in dieses Stadium kommen, wo es dann ohne Lungentransplantation gar nicht mehr weitergeht. Ich denke mal, das wird noch mindestens fünf Jahre dauern, mindestens. Kann auch zehn Jahre dauern, das weiß man nicht. Aber ich würde nicht wollen, dass man mich nochmal öffnet. Wie bei der Herz-OP, Brustbein aufklappen und dann transplantieren. Ich würde es nicht nochmal wollen.

Das ist für den Körper eine solche Strapaze. Einmal ist okay und das hatte ich bei meiner Herz-OP. Aber nochmal würde ich es nicht machen wollen. Und deswegen hab ich gesagt, es kommt für mich nicht in Frage. Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist? Vielleicht ändere ich meine Meinung auch irgendwann.

Meine Schlagerwelt:



Du wirkst derzeit sehr ausgeglichen. Woran liegt das?



Nino de Angelo:



Zum Einen bin ich seit 3 Jahren in einer wirklich sehr, sehr gesunden Beziehung. Ich bin aufs Land gezogen und das tut mir sehr gut. Ich bin ja eigentlich ein Großstadtkind und lebe jetzt in so einer 3000-Seelen-Gemeinde im Allgäu, also sehr naturverbunden. Meine Freundin Simone hat eine Reitanlage, alles sehr bodenständig. Dadurch habe ich Ruhe gefunden und daraus schöpfe ich viel Kraft, um wieder etwas Neues zu machen.

Mein Glaube hat mit der Kirche wenig zu tun.

Meine Schlagerwelt:

In deinem neuen Song "Zeit heilt keine Wunden" singst du in einer Passage "Man verliert im Leben Menschen, die man über alles liebt. Wie oft stellt man sich die Frage, ob es den da oben wirklich gibt?" Bist du gläubig und hast du dir selber schon oft diese Frage gestellt?

Nino de Angelo: