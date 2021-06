Tatsächlich ist Nino de Angelo aktuell vor allem in schwarz unterwegs. Mit seinem Album "Gesegnet und verflucht" hat sich sein Sound und auch sein Look etwas verändert. Die Stimme etwas rauer, der Sound etwas düsterer und auf der Bühne fällt der Sänger mit seinen neuen Tattoos und der schwarzen Lederjacke auf. Dieses Gesamtpaket kommt an: Sein Album stieg direkt auf Platz zwei der deutschen Albumcharts ein. Damit konnte er seinen Erfolg von "Jenseits von Eden" wiederholen. Musikalisch schwebt Nino de Angelo also gerade auf Wolke sieben - egal ob mit oder ohne "Corona-Speck".