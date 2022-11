Wochenend-Termine in Berlin und Wien betroffen Nino de Angelo sagt Auftritte ab: "Mich hat's voll erwischt!"

Nino de Angelo hat seine Auftritte am kommenden Wochenende (5./6. November) in Berlin und Wien via Instagram abgesagt. Wie der Sänger im Video wissen lässt, leidet er unter anderem an einer beidseitigen Bindehaut-Entzündung.