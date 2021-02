Am 26. Februar erscheint mit "Gesegnet und verflucht" das 17. Album von Nino de Angelo . Dieses Album unterscheidet sich von den anderen vor allem durch seinen Sound, der eher rockig ist. Auf dem Sampler reiht sich Ballade an Ballade, darunter eine Vertonung des Rilke-Gedichts "Der Panther". Unter den 13 Songs darf natürlich der Titel, der die Karriere des Nino de Angelo maßgeblich ausmacht, nicht fehlen: "Jenseits von Eden".

Nino de Angelo: Mit 21 auf dem Gipfel seines Erfolgs. Bildrechte: imago/teutopress

Als die Karriere von Nino de Angelo beginnt, ist er noch nicht einmal zwanzig. Mit "Ich sterbe nicht noch mal" tritt der Sänger mit italienischen Wurzeln in Dieter Thomas Hecks ZDF-Hitparade auf. Einen Tag nach seinem 20. Geburtstag stellt er dort auch seinen Erfolgshit "Jenseits von Eden" vor. Der Titel aus der Feder von Drafi Deutscher katapultiert den blutjungen Sänger an die Chartspitze und wird ihn sein ganzes Leben begleiten. Er ist für Nino de Angelo Fluch und Segen zugleich. Einerseits bringt er ihm ungeahnten Erfolg, andererseits stürzt er ihn in Verzweiflung, da er diesen nie mehr erreichen kann. Und so verarbeitet Nino de Angelo jetzt, 38 Jahre später, eben diesen Song auf seinem aktuellen Album "Gesegnet und Verflucht". Zum Titelsong "Gesegnet und Verflucht" sagte Nino de Angelo der Deutschen Presseagentur: "Der Song beschreibt diesen ewigen und ständigen Kampf mit sich selbst".