Nino de Angelo schwimmt seit seinem Album "Gesegnet und verflucht" auf einer Welle des Erfolges. Seine neue Musik klingt rauer, ungefilterter und einfach ehrlicher und das kommt bei den Fans offenbar an. In seinen Texten zeigt sich der 58-jährige Musiker sehr offen. Er geht dabei auch mit sich selbst und seiner Vergangenheit schonungslos ehrlich um.

Diese Ehrlichkeit gipfelt jetzt in einem ganz neuen Werk. In einem Video auf seiner Instagram-Seite lässt er seine Fans in einen noch unfertigen Song reinhören. Der Titel: "Lady Kokain". Es geht also um seine frühere Drogensucht.