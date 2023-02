Ikke Hüftgold bei einem seiner typischen Auftritte. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Ikke Hüftgold ist einer von neun Bewerbern, die am 3. März bei einem Vorentscheid um das deutsche Ticket für den ESC in Liverpool kämpfen. In einer Mischung aus Publikums-Abstimmung und einem Fachjury-Votum wird entschieden, wer den Startplatz bekommt. Neben Ikke Hüftgold treten beim ESC-Vorentscheid, den das Erste am 3. März ab 22:20 Uhr überträgt, Frida Gold, Lord Of The Lost, René Miller, Anica Russo, Lonely Spring, TRONG, Will Church und Patty Gurdy an.



Hüftgold hatte sich seinen Platz bei einem Vorentscheid auf der Plattform Tiktok gesichert. Der 46-Jährige ist auch ein erfolgreicher Produzent von Party-Songs. Unter anderem produzierte er den Sommerhit 2022 "Layla", der eine Debatte über Sexismus und Kunstfreiheit auslöste.