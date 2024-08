In dem Artikel der Bild-Zeitung ist von einer Forderung von 120.000 Euro die Rede, die Nino de Angelo an seinen ehemaligen Manager größtenteils zur Schuldenbegleichung zahlen muss. Ein bereits 2022 erlassenes Urteil des Oberlandesgericht München, versuchte der Musiker mit Hilfe seiner Anwälte anzufechten. Dieses Vorhaben scheiterte nun an einem Beschluss des Bundesgerichtshofs, teilt das Blatt mit.