Nino de Angelo 1984 - in dieser Zeit feierte er mit "Jenseits von Eden" Riesen-Erfolge.

Derzeit wird in Sachsen das Musikvideo zu Nino de Angelos Single "Zeit heilt keine Wunden" für sein nächstes Album gedreht. Die Aufnahmen finden in der Radebeuler Friedensburg in Sachsen statt. Der Titel des Albums "Gesegnet und verflucht" spiegelt die derzeitigen Gefühle des Sängers wider. Als Nino de Angelo 1983 mit seinem von Drafi Deutscher geschriebenen Titel "Jenseits von Eden" seinen fulminanten Durchbruch feierte, war der damals 20-Jährige zweifellos gesegnet. Jetzt, da nach Blut- sowie Lymphdüsenkrebs und drei Bypässen noch die unheilbare Lungenkrankheit COPD dazu gekommen ist, fühlt sich Nino de Angelo wohl verflucht. Der Bild-Zeitung sagte er, er sei jetzt der Fürst der Finsternis, habe sich gerade auf die Hände in englischer Sprache die Worte "gesegnet" und "verflucht" tätowieren lassen.