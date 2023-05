Nino de Angelo: Sein toter Bruder ließ ihn jahrelang nicht los

Nino de Angelo kam 1963 in Karlsruhe zur Welt. Zuvor jedoch lebten seine Eltern bereits ein bewegtes Leben in ihrer Heimat Italien. Ein Leben mit einem schweren Schicksalsschlag. "Bevor meine Eltern nach Deutschland kamen, hatten sie schon mal einen Sohn, der hieß genau wie ich, Domenico Gorgoglione" , sagte der 59-Jährige kürzlich dem Magazin "Playboy".

"Jenseits von Eden" machte ihn zum Star: Nino de Angelo bei einem Auftritt in den 1980er-Jahren. Bildrechte: imago/teutopress

Nino de Angelo war jahrelang ein Getriebener. Ein Getriebener von Erfolgsdruck und seinen eigenen Erwartungen. Nach seinen großen Erfolgen in den 1980er-Jahren flüchtete er sich in eine jahrelange Drogensucht, auch weil er das Gefühl hatte, nicht sein eigenes Leben zu leben.

Lebt entspannt: Nino de Angelo. Bildrechte: dpa

Mittlerweile ist nicht nur Nino selbst, sondern auch seine Umgebung entspannter geworden. Mit seiner Freundin Simone Lux lebt er seit einigen Jahren auf einem Pferdehof im Allgäu: "Es tut mir sehr gut, dass ich in so einem kleinen Dörfchen wohne, weil ich da meine Ruhe habe", sagte er vor Kurzem in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.