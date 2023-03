"Ich werde auf meine Tour eine junge Künstlerin mitnehmen, von der ich sehr viel halte", kündigt Nino de Angelo auf seiner Instagram-Seite an und lüftet das Geheimnis kurz darauf auch gleich. Auf seiner großen Live-Tour im Herbst wird die Newcomerin Jenice mit dabei sein. Bei Schlagerkennern ist die 35-Jährige keine Unbekannte: Mit ihrem Titel "Engel gegen Teufel" trat sie Anfang 2022 bei den "Schlagern des Monats" im "Hit des Monats"-Voting an und konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

Gitarrespielen ist ihre Leidenschaft: Sängerin Jenice. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Nun macht Jenice, die mit bürgerlichem Namen Franziska Czurratis heißt, den nächsten Schritt und begleitet Nino de Angelo auf seiner Tour durch ganz Deutschland. Auftakt dafür ist am 30. September in Fulda. Bis zum Abschluss am 15. Oktober in Regensburg soll es ingesamt zwölf Konzerte geben. Musikalisch passt die Sängerin ganz gut zu Nino de Angelos rockigem Schlagersound, schließlich spielt Jenice schon seit ihrem achten Lebensjahr Gitarre. Auch der "Jenseits von Eden"-Sänger kann sich eine musikalische Zusammenarbeit anscheinend vorstellen, schließlich kündigt er auf Instagram an: