... ich verkünde jetzt hiermit meinen Rücktritt vom Rücktritt. Ich mach einfach weiter. Das Leben könnte langweilig werde, wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehe, also wir rocken weiter. Keine Abschiedstournee, kein letztes Album - immer weiter!

Auch Heino fällt der Abschied von der Bühne schwer. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Heino nahm bereits zwei Mal Abschied von der Bühne. Kurz vor seinem 80. Geburtstag, am 3. Dezember 2018, war unter dem Titel "... und Tschüss" sein "Abschieds"-Album erschienen und im März 2019 ging der Sänger auf Abschiedstournee. Kurz danach sagte er, dass er seinen Rücktritt von der Bühne wohl etwas voreilig geäußert habe. Schon 2005 hatte Heino versucht, sich von der Bühne zu verabschieden, auch damals kehrte er wieder in die Show-Welt zurück.



Auch Schlagersängerin Michelle sagte der Showbühne bereits zwei Mal Adieu, zwei Mal kehrte sie zurück. In diesem Jahr feierte die Sängerin ihren 50. Geburtstag und ihr 30. Bühnenjubiläum.