Mit dem Album "Gesegnet und Verflucht" feiert Nino ein großes Comeback. Bildrechte: Sony Music

Nachdem Nino de Angelo kurz vor dem Jahreswechsel in zwei Instagram-Videos seinen Fans fröhlich mit Alkohol zuprostete, hagelte es von diesen Kritiken und Ermahnungen:

"Schade, dass du es nicht durchgehalten hast, auf Alkohol zu verzichten."

"Übertreibe es nicht Nino, denke daran, wir wollen Dich 2023 feiern!" oder:

"Du machst dich kaputt und merkst es nicht einmal! Hol dir Hilfe, aber ganz schnell!"



Als Nino de Angelo dann seine Neujahrsgrüße per Instagram-Video an seine Fans schickte, packte er eine ziemlich wütende Reaktion auf die Kommentare seiner Follower mit hinein.