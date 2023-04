Nach Trennung der Girlgroup "No Angel" Nadja: Flucht in Alkohol und Drogen

Hauptinhalt

Im Jahr 2000 wurde Nadja Benaissa mit den "No Angels" schlagartig berühmt. Drei Jahre später löste sich die Girlband auf. Nadja fiel in ein Loch, flüchtete in Alkohol und Drogen. Wie sie jetzt in einem Zeitungs-Interview sagte, habe sie vor der Entscheidung gestanden, sich ihrem Elend hinzugeben oder endlich etwas zu ändern.