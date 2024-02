Im Moment ihres Sieges rief die 47-Jährige dann "Mami". Außerdem lag am Tag ihrer Krönung zur Dschungelkönigin die Veröffentlichung des No-Angels-Hits "Daylight In Your Eyes" genau 23 Jahre zurück. Die Single der Band, die aus der Castingshow "Popstars" hervorgegangen war, markierte einen Meilenstein in der Show-Karriere von Lucy Diakowska.