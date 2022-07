Im vergangenen Jahr trat sie bei der Casting-Show "The Voice of Germany" an. Bei den sogenannten Blind Auditions, in denen die Jury nichts von der Bühne sieht, sondern nur hört, versuchte sie mit einem eher harten Country-Rock-Song zu überzeugen – ohne Erfolg. Doch von solchen Rückschlägen lässt sich Jill Fisher offensichtlich nicht aufhalten. Im Januar erfüllte sich die 27-jährige Rheinländerin sogar einen musikalischen Kindheitstraum und reiste in DAS Zentrum der Country-Musik, nach Nashville in die USA. Sie buchte sich dort in ein Tonstudio ein, um Probeaufnahmen zu machen.