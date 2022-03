Nocki-Frontmann Friedl Würcher beichtet: Nach Herzinfarkt fuhr er selbst mit dem Auto zum Arzt

Eigentlich sollte Friedl Würcher mit seinen Nockis am 10. Juli vergangenen Jahres beim Sommer Open-Air von "Wenn die Musi spielt" auf der Bühne stehen. Doch daraus wurde nichts. Bei der Pressekonferenz einen Tag vorher klagte der Sänger plötzlich über Schmerzen in der Brust. Herzinfarkt!

Nun hat Friedl Würcher mit dem österreichischen Magazin "Stadlpost" über diesen Tag gesprochen. In dem Interview erzählt der 63-Jährige, dass er nicht sofort reagiert habe: "Irgendwann spürte ich einen Druck in der Brust, so als wenn ich zu schnell mit dem Rad gefahren wäre. Ich dachte, das ist komisch, aber das hört bestimmt gleich wieder auf", sagte er. Als es aber nach einer Minute nicht besser wurde und dann auch noch seine linke Hand wehtat, sei er zum Arzt gefahren - und zwar selbst!