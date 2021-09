Nach Herzinfarkt Nockis-Frontmann Gottfried Würcher zurück auf der Bühne

Die Meldung war ein Schock für alle Fans der Nockis. Anfang Juli musste Nockis-Frontmann Gottfried Würcher wegen Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus - Diagnose: Herzinfarkt . Wenige Tage später meldete er sich aus dem Krankenhaus in Villach und gab Entwarnung: Er sei in guten Händen und auf dem Weg der Besserung. Trotz aller Erleichterung war an Bühnenauftritte bis auf Weiteres nicht zu denken.

Am Donnerstag, den 30. September, wird er schon einen Kurzauftritt absolvieren und am darauffolgenden Wochenende gleich zwei Konzerte mit seinen Bandkollegen in der Schweiz spielen. Am 1. Oktober in Grenchen und am 3. Oktober in Gontenschwil.



Willkommen zurück auf der Bühne, Friedl!