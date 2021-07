Die Nockis freuten sich auf ihren Live-Auftritt am Sonnabend, den 10. Juli in der MDR-Fernsehshow "Wenn die Musi spielt" , moderiert von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch.

Die Kärntner Band "Nockis". Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Am Vortag nahmen sie an der Pressekonferenz zur Show teil, auf dem Nachhauseweg dann klagte Gottfried Würcher plötzlich über Schmerzen in der Brust. Sofort ließ er sich von einem Arzt untersuchen, der ihn direkt ins Krankenhaus überwies. Dort wurde ein leichter Herzinfarkt diagnostiziert.

Noch am späten Freitagabend beruhigten die Nockis auf ihrer Facebookseite die Fans: