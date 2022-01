Wenn am 22. Januar um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen Stefanie Hertel und Arnulf Prasch zur traditionellen "Winter-Musi" einladen, wird es für einen der Gäste auf der Bühne besonders emotional werden - und das nicht nur, weil er in den Kärntner Nockbergen sozusagen Heimvorteil genießt. Gottfried "Friedl" Würcher, Frontmann der Nockis, wollte eigentlich bereits bei "Wenn die Musi spielt" im Juli mit seinen Kollegen für gute Laune und ordentlich Stimmung sorgen. Doch aus dem Auftritt damals wurde nichts: Am Tag vor der großen Show erlitt der österreichische Schlagerstar einen Herzinfarkt, ließ sich von einem Arzt untersuchen und kam sofort ins Krankenhaus. Die Anteilnahme seiner Fans und Musiker-Kollegen war überwältigend, noch aus dem Krankenbett sendete "Friedl" per Social Media Grüße an sie - und ein dickes Dankeschön.