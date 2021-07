Eigentlich wollte die Band "Nockis" am 10. Juli bei der Fernsehshow "Wenn die Musi spielt" auftreten. Doch am Tag vorher erlitt Frontmann Gottfried Würcher einen Herzinfarkt, ließ sich von einem Arzt untersuchen und kam sofort ins Landeskrankenhaus Villach. Seine Bandkollegen posteten auf Facebook die Nachricht von "Friedls" Erkrankung, und es kamen über 2.000 Kommentare mit Genesungswünschen, darunter auch die von Kollegen wie zum Beispiel den "Jungen Zillertalern" oder den "Ursprung Buam". Alle diese Wünsche und die sehr gute Behandlung in der Klinik haben nun bewirkt, dass es dem Vollblut-Musiker immer besser geht. Auf einem Foto auf Facebook sieht man "Friedl" zwar im Krankenhausbett, aber mit einem Lächeln und vor allem mit erhobenen Daumen. Im darunterstehenden Text bedankt er sich.