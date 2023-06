Es ist jedoch nicht die erste Beziehung zwischen der Moderatorin und dem 65-jährigen Musiker. Schon zu DDR-Zeiten waren die beiden für kurze Zeit liiert, verloren sich dann aus den Augen. Erst 25 Jahre später gab es ein Liebescomeback. 2010 haben sie sich in einer Show von Carmen Nebel wiedergetroffen. Dort hatte Norbert mit seiner Tochter Ella Endlich einen Auftritt.

Die Hochzeit ist die zweite zauberhafte Neuigkeit bei der Familie Endlich innerhalb kurzer Zeit. Erst am 16. Juni machte Ella Endlich die Geburt ihres Sohnes öffentlich. Sie machte Papa Norbert so zu einem stolzen Großvater und - wie wir jetzt wissen - Carmen Nebel zur stolzen Stief-Großmutter.



Im Januar hatte die 39-jährige Sängerin ihre Follower via Instagram wissen lassen, dass sie ein Baby erwartet. Verbunden mit dieser wunderbaren Neuigkeit teilte sie mit, dass aus diesem Grund ihre Sternschwimmer-Tournee, die von März bis Mai 2023 geplant war, ausfallen muss.