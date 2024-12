"Was soll ich sagen … ein weiteres Wunder ist nun endlich in Verenas und mein Leben getreten", schreibt der Sänger zu seinem Instagram-Beitrag, der die glücklichen Eltern mit ihrem neuen Schatz zeigt. Die kleine Amelie Jolie kam am Donnerstag, den 19.12. auf die Welt und hatte eine sehr unkomplizierte Geburt: "Wir sind wahnsinnig erleichtert, dass alles reibungslos verlief und vooooller Glückshormone…“, so der überglückliche Papa Norman.