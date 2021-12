Donnerstags sind die Schlangen im Corona-Test- und Impf-Zentrum im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau etwas länger als sonst. Das liegt nicht an zusätzlichen Terminen, sondern an einem prominenten Mitarbeiter, bei dem gerne auch mal ein Plausch gehalten wird. Der Schlagersänger Norman Langen unterstützt dort ehrenamtlich seinen Schwiegervater, der gleichzeitig der Leiter des Testzentrums ist, wie der Privatsender RTL berichtet. Im Interview erzählt er, dass er mit seiner Arbeit und seinem Engagement etwas für die Allgemeinheit tun möchte. Seine Arbeit macht jedoch auch was mit ihm.

Das, was du auf der Bühne erlebst, ist total geil, aber das ist nicht das reale Leben. Das reale Leben ist das, was ich jetzt erlebe. Norman Langen RTL

Auch in schwierigen Zeiten immer an seiner Seite: Norman Langen mit seiner Frau Verena. Bildrechte: dpa Vor zehn Jahren startete der heute 36-Jährige seine Gesangskarriere bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Er belegte Platz sieben, in der Staffel, in der auch Pietro Lombardi und Sarah Engels zu Stars wurden. Norman Langen veröffentlichte noch im selben Jahr sein Schlageralbum "Pures Gold", welches Platz 11 der Albumcharts erreichen konnte. Vier weitere Schlager-Alben sollten folgen, mit denen sich der Sänger einen Namen auf den Schlager-Bühnen machte.



Im vergangenen Jahr war damit jedoch vorerst Schluss. Wie so vielen Künstlern machte auch ihm die Corona-Pandemie zu schaffen. Norman Langen machte zwar weiter Musik, viele Auftritte fielen jedoch aus. Sein privates Umfeld fing ihn in dieser Zeit auf, wie er RTL verriet.

Ich war in einem richtigen Tief und war total froh, dass ich meine Familie an meiner Seite hatte und meine Frau mir den Rücken gestärkt hat.