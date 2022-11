Helene Fischer und Melissa Naschenweng backstage vor dem gemeinsamen Konzert in Österreich. Bildrechte: IMAGO/Harald Deubert

Tatsächlich ist die Österreicherin ein großer Fan von Helene Fischer. Sie war auch im August bei Helenes Mega-Konzert in München und trotzte mit über 100.000 anderen Fans dem Regen. Wenig später teilte sie sich sogar eine Bühne mit ihr. Melissa Naschenweng trat mittlerweile bei mehreren Konzerten als Vor-Act für Helene Fischer auf. Für Östereicherin ein große Ehre: "Ich hab jetzt in der Schweiz und in Österreich vor ihr spielen dürfen. Diese Chance bekommt man nicht oft und das war für mich schon so etwas wie ein Ritterschlag."



Sie habe Helene Fischer dann auch backstage kennengelernt, erzählt Melissa weiter und war ganz begeistert von ihr. Doch nicht nur für die Sängerin, sondern auch für Helene Fischers Fans hat sie warme Worte übrig: