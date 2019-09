Es gab aber auch schon Jahre, in denen sich kein richtiger Wiesn-Hit entwickelte. 2010 wurde vorher der Disco-Hit „Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nach)“ von den „Atzen“ als großer Wiesn-Hit gehandelt, konnte sich aber nicht so richtig durchsetzen. Damals blieben die Besucher eher bei den Evergreens von der Spider Murphy Gang, Wolfgang Petry und Co .

Die Songs die einmal sehr erfolgreich auf dem Oktoberfest gelaufen sind, waren meistens noch sehr lange partytauglich. Alle Wiesn-Hits der letzten Jahre werden auch sicherlich in diesem Jahr in den Bierzelten zu hören sein. Neben den aktuellen sind es aber vor allem auch die Evergreens, die für ordentlich Stimmung sorgen, wie beispielweise die Münchner "Spider Murphy Gang" mit ihrem Kult-Hit "Skandal im Sperrbezirk" oder DJ Ötzi, der mit "Anton aus Tirol" und "Hey Baby" gleich zwei großer Wiesn-Kracher vorzuweisen hat.

In diesem Jahr werden drei Songs besonders hoch gehandelt. Als Hommage an den verstorbenen Sänger wird "Anita" von Costa Cordalis noch öfter als sonst in den Festzelten der Wiesn zu hören sein. Außerdem wird dem aktuellen Hit "Anneliese" von Voxxclub großes Hit-Potential zugesprochen. Doch die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass sich Wiesn-Hits über mehrere Jahre halten können. „Cordula Grün“ hat also auch in diesem Jahr wieder große Chancen auf den Titel "Wiesn-Hit des Jahres".