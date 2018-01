Keine Angst, die beiden flirten nicht wirklich miteinander: Sowohl Olaf Berger als auch Antonia sind in festen Händen und in ihren Beziehungen sehr glücklich. Olaf Berger hat seiner Frau Julia erst im Dezember 2015 das Ja-Wort gegeben, Antonia lebt mit ihrem Freund Peter Schutti zusammen. Doch die Chemie zwischen Olaf Berger und Antonia stimmt. "Wir sind gute Freunde", betonen beide gegenüber tag24.de.

Mit der Single "Was wäre, wenn wir Single wär'n" gehen die beiden erstmals eine musikalische Liaison ein. Nachdem Olaf den Song bereits als Demo-Version produziert hatte, holte er sich Antonia als Partnerin dazu. Olaf und Antonia sind seit Jahren befreundet und haben auch sonst einiges gemeinsam: Beide begannen ihre Showlaufbahn an der Seite ihrer Väter, beide haben ein Domizil auf Mallorca. Und über eine "Affäre" zu singen, scheint in der Welt des Schlagers derzeit ein Trend zu sein. Maite Kelly und Roland Kaiser haben mit ihrem "Fremdgehsong" "Warum hast du nicht nein gesagt" einen echten Hit gelandet.