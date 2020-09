"Kommen Sie an Bord! Jetzt startet unsere Spurensuche entlang der Elbe!" Mit diesen Worten startet Moderator Olaf Berger die musikalische Tour an Bord des Raddampfers "Stadt Wehlen" auf den Spuren der Randfichten . Diese reisten vor genau sieben Jahren die Elbe entlang. Olaf Berger und sein Team wollen herausfinden, was sich seitdem verändert hat, wie sind die Lebenswege der Dampf-Fans, die die Randfichten damals besucht haben, weitergegangen?

De Randfichten (v.l.: Michel, Lauti, Rups) während eine "Volldampf"-Sendung 2013. Bildrechte: MDR/Axel Berger

Die Randfichten präsentierten damals die Sendung "Mit Volldampf". Dabei waren sie nur ein einziges Mal auf dem Wasser unterwegs und zwar auf genau dieser Route auf der Elbe. Los geht es in Dresden, am herrlichen Barockgarten Großsedlitz vorbei. Dort sang in der Sendung vor sieben Jahren die Schweizerin Francine Jordi den Titel "Gegen Dich", auch das ist noch einmal zu sehen. Nächste Station ist Wehlen. Dort trifft Olaf auf Andreas Matthes. Er hat schon den Randfichten seine total verrückte Modellbahnanlage gezeigt, einen quasi schwimmenden Hafen, auf dem tatsächlich auch kleine Züge fuhren.



In dem Örtchen Königstein entdeckten die Randfichten 2013 eine ganz besondere Werkstatt: eine Modell-Raddampfer-Manufaktur! Betrieben wurde und wird sie von Kai Hölzel.