Olaf Berger lässt viele Erinnerungen an vergangene Sendungen "Mit Volldampf und Musik" wieder aufleben. So gibt es unter anderen ein Wiedersehen mit dem Ehepaar Oschmann, das mit Koffern verreist, in denen Eisenbahnen verpackt sind. Die Zuschauer können noch einmal erleben, wie der eisenbahnverrückte Lutz Gräf in Wolkenstein mit seiner Gartenbahn seine Runden durch seinen Garten kurbelt. Auch das selbstgebaute Eisenbahnreich von Nils Reuter kann noch einmal bewundert werden. Und es gibt natürlich jede Menge Musik.