Jetzt kehrt Olaf zumindest für eine Sendung zurück in seine Heimat- und Geburtsstadt Magdeburg. 1958 verließ der damals Zwölfjährige zusammen mit seiner Mutter die Stadt an der Elbe. Trotzdem hat Olaf den Kontakt zu Magdeburg nie verloren. In "Olaf der Flipper - Mein Magdeburg" wandelt der Sänger auf den Spuren seiner Kindheit: 60 Jahre nach seinem Weggang trifft er alte Klassenkameraden wieder, spürt den Frisörsalon auf, in dem seine Mutter einst lernte und entdeckt gemeinsam mit den Zuschauern das wunderschöne Magdeburg von heute. Dabei begleitet wird der Flipper von seinen Kindern Pia und Sven, denen er seine Musikalität direkt in die Wiege gelegt hat. Mit dabei sind außerdem die Sängerinnen Linda Hesse, Julia Lindholm und Gaby Albrecht. besonders für Linda ist das Treffen mit dem Flipper ein ganz besonderes, denn sein Hit "Ein Herz aus Schokolade" begleitet sie seit ihrer Kindheit.